「護国顔」だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「桐谷健太」を抑えたダントツ1位は？
All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「『護国顔』だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します。
護国顔は、強さと包容力を兼ね備えた、国を護る軍人のような男前な顔立ちを指します。
2位は、桐谷健太さんでした。
桐谷さんは2025年にドラマ『いつか、ヒーロー』（テレビ朝日系）で主演を務め、児童養護施設の職員役を熱演。同年公開の映画『知らないカノジョ』にも出演しています。男らしい顔立ちと雰囲気が魅力で、強さと包容力を兼ね備えた護国顔にピッタリ。力強い瞳と骨太な顔のラインも特徴的です。
アンケート回答では、「ワイルドな印象」（50代女性／福岡県）、「強い印象で男前な方なら、この人でしょうね。目力が物語ってます」（40代男性／愛知県）、「表情を見るだけでいかにも力強く感じるから」（50代男性／群馬県）、「物理的な盾となるだけでなく、絶望した人々の心を護り、再び奮い立たせる『精神的な防波堤』のような頼もしさがあります」（60代男性／香川県）などの理由が集まりました。
1位に選ばれたのは、鈴木亮平さんでした。
1983年生まれの鈴木さんは、2006年に俳優デビュー。2025年は劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』や映画『花まんま』で主演を務めました。2026年1月スタートのドラマ『リブート』（TBS系）では一人二役に挑戦しています。強さと包容力、圧倒的な存在感を兼ね備え、まさに国を護る軍人のような護国顔として1位に輝きました。
アンケート回答者からは、「背が高くてガッチリした体型で笑顔が素敵だから」（30代女性／宮城県）、「体格の良さと安定感のある表情から、守る側の存在としての説得力があります。優しさの中に強さがあり、いざという時に前に出てくれそうな安心感があります。国や仲間を守る役が非常に似合う顔立ちだと感じました」（20代男性／兵庫県）、「全国民を守ってくれそうなので鈴木さんです」（30代女性／京都府）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
