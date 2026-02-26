人気作品『ブルーロック』のスマホゲーム「ブルーロック BLAZE BATTLE」の公式Xは2月26日、投稿を更新。サービス終了を報告し、悲しみの声が寄せられています。（サムネイル画像出典：ブルーロック BLAZE BATTLE公式Xより）

人気作品『ブルーロック』のスマホゲーム「ブルーロック BLAZE BATTLE」の公式X（旧Twitter）は2月26日、投稿を更新。サービス終了を報告しました。

【ブルーロック BLAZE BATTLE、サービス終了】

「とても残念です」

同アカウントは「【重要】サービス終了のお知らせ　『ブルーロック BLAZE BATTLE』をご利用いただきありがとうございます。誠に勝手ではございますが、このたび『ブルーロック BLAZE BATTLE』は、2026/03/31(火) 13:00をもちましてサービスを終了する運びとなりました」と報告。「より良いサービスを提供できるよう日々尽力してまいりましたが、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至りましたため、サービスの終了を決定いたしました」とのことです。

コメントでは「ブルーロックっていう一番熱いコンテンツで死ぬとか、ありえねぇだろ」「課金じゃなくて、時間を捧げたんだよ。それが一番つらい」「気合い入れて音声収録してくれた声優さんが不憫すぎる」「やっぱりそうか…とても残念です」と落胆の声が寄せられる一方で、「収益がなくなるにも関わらず一度更新を停めてリニューアルしたのは凄いことだったと思います」と、称賛の声も寄せられました。

「ユーザーの皆様へのメッセージ」

続けて「運営チームから、ユーザーの皆様へのメッセージです」とポストした同アカウント。悔しい思いや、サービス終了までの期間でキャンペーンを開催することなどが書かれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)