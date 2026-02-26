「ありえねぇだろ」『ブルーロック』スマホゲーム、サービス終了に悲しみの声「声優さんが不憫すぎる」
人気作品『ブルーロック』のスマホゲーム「ブルーロック BLAZE BATTLE」の公式X（旧Twitter）は2月26日、投稿を更新。サービス終了を報告しました。
【ブルーロック BLAZE BATTLE、サービス終了】
コメントでは「ブルーロックっていう一番熱いコンテンツで死ぬとか、ありえねぇだろ」「課金じゃなくて、時間を捧げたんだよ。それが一番つらい」「気合い入れて音声収録してくれた声優さんが不憫すぎる」「やっぱりそうか…とても残念です」と落胆の声が寄せられる一方で、「収益がなくなるにも関わらず一度更新を停めてリニューアルしたのは凄いことだったと思います」と、称賛の声も寄せられました。
(文:多町野 望)
「とても残念です」同アカウントは「【重要】サービス終了のお知らせ 『ブルーロック BLAZE BATTLE』をご利用いただきありがとうございます。誠に勝手ではございますが、このたび『ブルーロック BLAZE BATTLE』は、2026/03/31(火) 13:00をもちましてサービスを終了する運びとなりました」と報告。「より良いサービスを提供できるよう日々尽力してまいりましたが、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至りましたため、サービスの終了を決定いたしました」とのことです。
「ユーザーの皆様へのメッセージ」続けて「運営チームから、ユーザーの皆様へのメッセージです」とポストした同アカウント。悔しい思いや、サービス終了までの期間でキャンペーンを開催することなどが書かれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
