モデルでタレントの藤田ニコルさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。タクシーに乗った際のエピソードを公開しました。
コメントでは、「にこるんらしい可愛いエピソードすぎる」「タクシーでおじさんと仲良くなったの楽しそう」「どんな嘘ついたのか今度でいいからラジオで話してー」「こんなん聞くとタクシーの運ちゃんやりたなってくるやん」「どんな話か気になるー！笑」「にこるん知らない人いるんや」「めちゃ気になるな」など、さまざまな声が上がりました。
「どんな話か気になるー！笑」「タクシー乗ってたらおじさんと仲良くなっちゃって職業とか聞かれたけど」と書き出した藤田さん。「すんごい嘘ついちゃった」とのことです。「今日ラジオの収録あったから話したかったなまたどこかで話す笑」と、“すんごい嘘”の内容は明かしていません。気になりますね。
ラジオ「藤田ニコルのニコニチ」藤田さんのラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（TBSラジオ）は、毎週土曜日21〜21時半まで放送しています。次回28日の放送で、タクシー運転手についたうそは明かされるのでしょうか。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)