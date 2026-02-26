お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が25日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。深夜にウオーキングをする理由を明かした。

リスナーから好きな時間を聞かれたケンコバは真夜中にウオーキングをするのが好きとし、「若干寒い格好をして行くのよ、暑っつうなるまで歩くのが好きなの。1時から3時くらい。誰もいない高級住宅街を歩くのが好きなの」と語った。

ウオーキングは2時間くらい歩くときもあるとし「こんな建築あるんや、とか。各高級住宅街歩く趣味ある。その時間帯好きやね。ちょっと汗ばんできたら帰ろうかってなる」と説明した。

お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が「しんどくないんですか？50歳超えてて。1時〜3時はもう起きてらんないです」と言うと「まぁ俺、50歳超えて子供作ってるからな。体力だけはあるんちゃう？」と笑った。

2時間歩くのは凄い、という声に「しかも、ジャージーとスニーカーとかじゃないよ」と言い「経年変化を楽しむ服。デニムとかブーツとか革ジャンとか。味の出るタイプ」と言い、女優の筧美和子が「まさかそのために歩いてるんですか？」と驚くと「それもある」と答えた。

また「結構、何人かこれ俺もやるって言うのおったな。木村拓哉さんもやる言うてたから。この話をしたら“俺もやるんだよ”って。あの人も、意外と夜中、多分歩いてるで」と、木村はしばしば、自身のインスタグラムで犬との散歩姿を投稿していることもあり推測した。

山根良顕が「木村さんは昼間歩きづらいでしょうしね」と言うと、「そやな、あの人こそ、昼にウオーキングできひんわな」とうなずいていた。