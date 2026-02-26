◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本80-87中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)

勝てば2次リーグ進出が決まる日本はホームで中国と対戦し、逆転で敗れました。

日本は開始直後、渡邊雄太選手の豪快なダンクで先制すると3Pシュートも決めるなど第1クオーターを21-11とすると、第2クオーターは残り2分05秒に馬場雄大雄大選手がターンオーバーからダンク。47-33とリードを広げ、前半を終わらせます。

しかし第3クオーター、中国の3Pシュートがよく決まり6点差に迫られると残り約7分にタイムアウト。それでも流れは変わらず残り5分20秒に1点差とされます。

残り4分10秒に渡邉飛勇選手が2点を決め後半初得点を挙げますがその直後、中国に3Pシュートを決められ同点、さらに3分04秒にフリースローで逆転を許します。

終盤にはここまで12得点で引っ張ってきた西田優大選手と渡邉飛勇選手が足を痛めベンチへ下がるなどピンチは続き56-58で第3クオーター終了。

第4クオーターは富永啓生選手が奮闘し、残り7分31秒に3Pシュートを決めるとディフェンスでも好プレーを見せます。さらにコートに戻った西田選手の得点や富樫勇樹選手の3Pシュートなどで同点に戻しました。

逆転まで持ち込みたかった日本でしたがその後、210センチのフージンチュー選手に連続で得点を奪われるなど流れをつかめず80−87で敗れました。

日本は桶谷大ヘッドコーチ就任後初の公式戦を勝利で飾れず、これで1次予選2勝1敗。アジア1次予選は4チームが4グループに分かれ総当たりで6試合を実施。次戦は3月1日にホームで韓国戦に臨みます。

日本80（21/26/9/24）

中国87（11/22/25/29）

▽日本1次予選日程・結果11月28日（2025年）日本90-64台湾12月1日（2025年）日本80-73台湾2月26日 日本80-87中国