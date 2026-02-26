タレント藤本美貴（41）が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、藤本美貴BIRTHDAY TALK＆LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY!」〜41歳お祝いされる準備できてます〜を行った。

開演前から熱心なファンの“ミキティー”コールが起こった。その中での“庄司”コールには笑いがこぼれた。

黒いTシャツ姿で登場すると「41歳になりました」とあいさつ。会場は拍手で祝福した。「今日はトーク＆ライブなので、まずはトークから」で開幕した。

そのトークコーナーは二瓶有加（30）のMCで展開。藤本の地元北海道滝川市を二瓶が訪れた動画を元に“ゆかりの地”トーク。「ここ、ランドセル背負って歩いていましたよ」と述懐した。

また、客席に降りて質問に回答。夫庄司からの言葉「寝起きもかわいいね」を紹介すると、MCの二瓶に「結婚っていいですよ」とアピール。幸せの秘訣（ひけつ）には「毎日ハグしてありがとうの感謝の言葉を言う」と紹介した。

中村仁美、高橋愛、ヒコロヒーらのビデオメッセージに加え、つんく♂からの手紙は二瓶が代読した。「急にやめたけどなんでだっけ」に「つんくさんの心の声が漏れてる…」。また、「つんくさんに曲を書いていただければ、いつでも歌います。待ってます！」のアピールも忘れなかった。

今後は「マイペースで走り続ける」と宣言。また、「こんなにたくさんの方と迎えられてうれしいです」で、会場とバースデーソングを歌うも「ちょっと待って！ 1回止めて！ 歌ってる？」と突っ込み、「祝ってもらう人が言うやつだっけ？」と苦笑いのシーンもあった。

テレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）で共演する横澤夏子（35）がゲスト出演。“子育て”トークを繰り広げた。

後半ライブパートでは「年に1度アイドルに戻る日です。盛り上がる準備はできてますか！」。大沢あかね（40）がゲスト参加し、ダンスを披露。「2年連続で呼んでもらえてうれしいです」とし、「いや、やっぱアイドルですね！」と称賛した。

アンコールでは、ビデオメッセージで「今日は会場にうかがえませんが」としていた夫庄司智春（50）がサプライズで登場した。

ライブパートでは、代表曲「ロマンティック浮かれモード」やシャ乱Q「シングルベッド」などを披露した。