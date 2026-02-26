真面目な母が妻子持ちの父と不倫して生まれた私。真実を知りどう接していいか分からない／不倫の子だなんて知りたくなかった
『不倫の子だなんて知りたくなかった』（URON/KADOKAWA）第6回【全7回】
幼いころから母親とふたり暮らしをしている17歳のはるか。娘の進学のため働く母と、たまに会うと甘やかしてくれる父。離婚はしていても、両親は一人娘の自分を愛してくれている。そう信じていた--父から「お前には姉がいる」と告げられるまでは。父にはもう一つの家族があり、はるかは両親の不倫の末に生まれた子だった。自分は望まれない子どもだったの？ 自分が生まれたことで、誰かの家族を壊していた？ はるかは本当のことを知るために、知らない「姉」に会いに行く。自分の生い立ちと親の罪に向き合う思春期の心を描いた『不倫の子だなんて知りたくなかった』をお届けします。
■第6話 母への思い
