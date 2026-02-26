娘が自分よりいい暮らしをするのはずるい。勝手に家に上がり、日用品を持って帰る毒親／毒親育ちの結婚
『毒親育ちの結婚』（高嶋あがさ/竹書房）第12回【全13回】
【漫画】『毒親育ちの結婚』を第1回から読む
毒親家庭で育ったアラフォーの中島望は、結婚に夢も希望も持てず、現在も独身生活を送っている。実家はゴミ屋敷で、一人暮らしをする今も家族からお金を無心される日々。一方で結婚した弟は、母親の過干渉に悩まされて…!? 結婚をしても地獄、しなくても地獄。大人になっても毒親の呪いを断ち切れない、毒親育ちの姉弟のリアルな苦悩と葛藤を描いたコミックエッセイ『毒親育ちの結婚』を再掲載！ 荒れ果てた汚屋敷に住む母と片づけたい娘との壮絶ゴミ捨てバトルを描いた作者初期作『母は汚屋敷住人 新装版』も好評発売中です。
【漫画】『毒親育ちの結婚』を第1回から読む
毒親家庭で育ったアラフォーの中島望は、結婚に夢も希望も持てず、現在も独身生活を送っている。実家はゴミ屋敷で、一人暮らしをする今も家族からお金を無心される日々。一方で結婚した弟は、母親の過干渉に悩まされて…!? 結婚をしても地獄、しなくても地獄。大人になっても毒親の呪いを断ち切れない、毒親育ちの姉弟のリアルな苦悩と葛藤を描いたコミックエッセイ『毒親育ちの結婚』を再掲載！ 荒れ果てた汚屋敷に住む母と片づけたい娘との壮絶ゴミ捨てバトルを描いた作者初期作『母は汚屋敷住人 新装版』も好評発売中です。