侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２６日、バンテリンドームで行われた全体練習に参加した。

吉田はカブス・鈴木と２４日にチャーター機を使って米国から帰国し、チームに合流したばかり。まだ時差ボケも残っているというが、フリー打撃では侍仕様のバットを握り、１９スイングで５本の柵越えを放った。右翼４階席への特大アーチを披露するなど順調な調整ぶりを披露。「アメリカでも通常通り練習こなしてましたし、（状態を）上げながらやっていた。ミスショットとか多かったですが、最後は力を入れて振りました」とうなずいた。

昨季は２４年１０月に受けた右肩手術の影響でＤＨ起用がメインだった。大谷のＤＨ起用が想定される中、吉田はこの日のシートノックで左翼へ。「制限なくやれています」と問題なしを強調し、正確なスローイングを届けた。

吉田は２３年の前回大会で大活躍。準決勝メキシコ戦で値千金の同点３ランを放つなど、大会史上最多の１大会１３打点を挙げ、世界一の立役者となっていた。

メジャー組も続々と合流し、本番モードになってきた侍ジャパン。力を結集させて、連覇の道を歩んでいく。