◆第５１回スプリングカップ・重賞（２月２６日、名古屋競馬場・ダート１７００メートル、重）

西日本地区交流の重賞に１２頭（名古屋１１、高知１頭）が出走し、単勝１・０倍で細川智史騎手が騎乗したアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）が８馬身差をつけて逃げ切り、重賞３連勝を飾った。レースでは外枠から好スタートを決めて先手を奪うと、あとはワンサイドレース。後続に影を踏ませぬ逃走劇だった。勝ちタイムは１分４９秒３。

同馬は昨年５月に門別でデビューし、秋に名古屋に移籍。連勝街道が始まり、移籍前の門別での勝利を含めて、これで６連勝。名古屋の２歳特別では８馬身差、５馬身差をつけてＶ。昨年１２月のゴールドウィング賞で４馬身差をつけて重賞初勝利。今年初戦の新春ペガサスカップでも単勝１・０倍で８馬身差の圧勝。圧倒的な強さを見せ続けている。

２番人気のマイネルモンテュス（塚本征吾騎手）が２着で、４番人気のカトレアノクターン（今井貴大騎手）が３着。馬連３４０円、馬単は３６０円。３連複は６７０円。３連単は１３７０円の堅い決着となった。

細川智史騎手（アストラビアンコ＝１着）「確かに勝ち方としては強かったですけど、いつも挑戦者として、これからも頑張っていきます。

（思い通りのレース？）馬が勝手に行きたいばかりなので、好きなようにさせて走りました。

（負けられない戦いが続く）まだ全然、慣れないです。

（道中どんなことを考えていたか）ふわっとするところがあるので、メンバーというより自分との戦いという感じで乗りました。

（道中で馬に話しかけたりしますか？）きょうは１倍で僕の気持ちに余裕がなくて、無言でレースが終わった感じでした。

（ゴールの瞬間の気持ちは）ゴールしてからも２コーナーに張っていくので、喜びというより、ちゃんと脚を故障せずに止まるかなと。

（この後も連勝記録を伸ばしてください）はい、頑張ります。これからもアストラビアンコと頑張りますので、応援をよろしくお願いします」