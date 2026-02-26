

Straight Angeli

スターダストプロモーション発の新ガールズアイドルグループ「Straight Angeli(ストレート アンジェリー）」が、3月7日に新曲『HUNTER□GIRL』（□は白抜きハートマーク）を各種音楽配信サービスでリリースする。また、同曲がドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』の主題歌に起用されることが決定した。

【写真】Straight Angeli『HUNTER□GIRL』ジャケ写

本楽曲はまっすぐに夢へ突き進む強さと、胸の奥に抱えた迷いを同時に描き出すエネルギッシュな応援ソングで、聴く人の心に火を灯すような躍動感を Straight Angeli のコンセプトである“Kawaii Rock”で表現している。

また、本楽曲はドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』の主題歌に起用されることが決定。同ドラマは、高尾颯斗（ONE N' ONLY）と志田こはくによるダブル主演で、ジェンダーロールに立ち向かう男女逆転の設定を活かした、パワフルでポップなラブコメディとなっている。3月5日より MBS、TVK、TVS、GTV、GYT、CTC で順次放送される。

Straight Angeliは、 2025年11月にデビュー。 2026年1月1日にリリースした1st シングル CD『STARlighT』は、「2025/12/31 付オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得、さらに2026年5月5日には1stEP『White Piuma』のリリースも決定。