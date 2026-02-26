◆スノーボード・ビッグエア 全日本選手権 （２６日、福島・星野リゾート ネコマ マウンテン）

ビッグエア（ＢＡ）が行われ、女子はミラノ・コルティナ五輪で金メダルの村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の妹・由徠（ゆら、１９）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が初優勝。男子は同五輪で金メダルを獲得した木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝の弟・悠斗（１７）＝ヨネックス＝が初優勝した。金メダリストのきょうだいが、力を発揮した。葵来は準優勝、心椛は休養を優先し欠場した。

ミラノ五輪６位入賞の鈴木萌々（１８）を抑えて初の日本一に立った。１回目は背中側へ３回転回る技を決めて９０点オーバーを記録すると、２回目には逆足で踏み切る３回転を決めて１回目を超える９５点。着地を決めた瞬間に、大きく歓声が湧いた。「五輪でみんなが活躍してくれたことで、たくさんの人が見に来てくれた。自分のやりたい技を出し切れてよかった」と声を弾ませた。

優勝トロフィーを受け取ると、表彰式の手伝いを行っていた姉の方を向いてにっこりと笑顔。五輪期間中の姉の大活躍には「かっこよくて男かというくらいの感じ。燃えたというか熱が入った瞬間だった」と姉の活躍に奮起して手にした女王の座だった。

◆村瀬 由徠（むらせ・ゆら）２００７年２月１日、岐阜市生まれ。１９歳。両親と姉がきっかけで４歳からスノーボードを始める。１０歳で日本スノーボード協会の当時の女子史上最年少でプロ資格を取得し、１３歳の時に国内強化指定選手に選出。２２―２３シーズンからＷ杯に出場し、初出場で４位に入った。１４８センチ。

○…欠場し大会の盛り上げ役に回った姉・心椛は妹の優勝に「五輪と同じくらい世界一うれしい」と喜んだ。妹とは幼い頃から日常生活から練習まで共に過ごし「由徠の人生で一番つらい姿も見てきた。それでも必死に練習を重ねている姿を見て（今日の勝利を）確信しました」。４年後に控える五輪に向けては「妹と出たいですし、由徠のために競技を続けていきたい」と語った。