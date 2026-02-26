ソフトバンクの台湾出身右腕・徐若熙投手（25）が26日、WBC台湾代表との交流試合（台北ドーム）に先発し、3回1安打無失点2奪三振。自己最速タイの158キロを計測するなど、凱旋マウンドで衝撃の実戦デビューを果たした。

「試合のために練習をしてきた。自分の一番のパフォーマンスを出せるように準備しています」。そう、語っていた通りに初回、先頭打者の2球目にいきなり、158キロで二ゴロに仕留める。2死から空振り三振に倒れた3番の陳傑憲は、WBCでチームメートとなる右腕の仕上がりに笑顔でサムアップしてみせた。2回は1死から元西武の呉念庭に中前打は許したものの、最後は152キロ直球で空振り三振。3回も無失点に抑え、この日の役割を終えた。

44球を振り返り「ほぼ100%に近いと思っています。試合はできる状態にある。台湾代表のコーチ陣に私はちゃんと準備できましたと伝えたいですね」と胸を張った。

台北ドームの初公式戦となった23年12月3日のアジア野球選手権（対韓国）でも先発し、7回2安打無失点10奪三振と同球場「初勝利」を飾るなど、得意とするマウンド。3年総額15億円規模の超大型契約で来日したが、22日にキャンプ地・宮崎で臨んだライブBP（実戦形式の打撃練習）は2イニング目に3安打され、最速も149キロだっただけに、母国で水を得たような快投で不安を吹き飛ばした。