「乃木坂46」の梅澤美波（27）が25日に公式ブログを更新し、卒業を発表した。4月8日発売の41枚目シングルでグループ活動を終了する。また、5月21日に東京ドームで卒業コンサートを行うことも告知した。

今月3日、都内で行われた写真集「乃木坂46 梅澤美波 2nd 写真集『透明な覚悟』」の発売記念イベントに出席した梅澤。そこで、月曜レギュラーを務めていたTBS「THE TIME，」スタッフからの取材で「卒業しようとしてますか?」とまさかの質問があった。

梅澤はグループ活動10年目のベテランで、キャプテンも3年務めている。これを受けて「“皆さん私を早く追い出そうとしてるのかな?”ってぐらい、凄く言われるんですけど」と苦笑しながら「でも、全くそんなこともないので。追い出そうとしないでください!まだ頑張らせてください!」と語っていた。

そこからわずか22日後の卒業発表に、ファンからは「まだエイプリルフールは早いよ」「まだ頑張るって言ったじゃん、、、でも梅の決めた事だからファンとしても受け止めなきゃだよね、、」「頼むこのニュースは嘘だって言ってくれ、、、、」「ファンに対して初めてついた嘘。優しい嘘は許されると聞いたことがあります」といったコメントが寄せられていた。