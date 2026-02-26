静岡県教育委員会は3月4日と5日に行う令和8年度静岡県公立高校入学者選抜(一般選抜等)の志願変更の受付を2月26日正午で締め切り、志願者数の概況を発表しました。

【全校一覧はこちら】静岡県公立高校入試2026「変更後」志願倍率

志願先の高校を変更したのは、196人(前年度比-12)、学科などの変更を合わせると242人にのぼりました。全日制の平均志願倍率は変更前と変わらず1.00倍です。

全日制で志願倍率が高い学校・学科は、科学技術の情報システムが1.88倍(変更前1.98倍)、磐田南の理数が1.88倍(変更前1.85倍)、浜松南の理数が1.78倍(変更前と同じ)、韮山の理数が1.75倍(変更前1.78倍)などとなっています。

【一般選抜スケジュール】

2月26日(木)志願状況発表(志願変更後)

3月4日(水)学力検査

3月5日(木)面接

3月13日(金)合格発表