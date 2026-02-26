白石麻衣、“低音ハスキーボイス”に反響「まいやんの声に惚れた」 『ぐるナイ』で“白石ママ”爆誕→倉科カナも絶賛
俳優の白石麻衣が、26日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜 後8：00）に出演。驚きの“低音ハスキーボイス”を披露した。
1品目の注文時、白石は「肉料理から…」と話すと、いつもの美声ではなく、ガラガラの低音ボイス。これには共演者から「あれ？どうした？」「かっこいい」という声が飛ぶ中、白石は「ちょっと声、置いてきちゃって」と理由を説明。「のどが痛いとかではなく、声だけでなくて」「起きた（時は）もっとガサゴソしちゃって、これでもよくなった方なんです」と状況を説明した。
すると岡村隆史が「ちょっとボトルキープしてしまいそう」とボケ、増田貴久が「ちょっと『ハイボール』って言って」とリクエスト。白石が「ハイボール」とハスキーボイスで“注文”すると、共演者から「いいママ！」と声があがり、以降、“ママ”と呼ばれ、白石も“ママ”を見事に演じた。
また、新レギュラーの倉科カナは「すっごい色っぽくて、より一層まいやんのことが好きになっちゃいそうです」と絶賛。白石は「うれしい〜」とハスキーボイスで喜んでいた。
この展開にXには「まいやんの声」がトレンド入り。見ていたファンからも「まいやん声どうしたw」「ぐるナイのまいやんの声メロい」「まいやんの声に惚れた イケメン」「シブめのハスキーボイス(ママさん声)も良かったです！素敵でした！まいやんのスナックへ行ってみたいです！」「まいやんの声めっちゃ好き」などの声が上がっている。
