演歌歌手の山川豊（67）が26日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演し、がんとの闘病生活について語った。

一昨年1月にステージ4の肺がんであることを公表。23年に肺がんが判明した際、既に脳と脊髄への転移が認められていた。一時期は活動を休止して治療に専念したが、現在は歌手活動にも復帰している。

今では激励の便りも届くといい、「最近は本当にね、かえって励まされてますね。いろんなお手紙をいただいたりとか」と感謝を口にした。

パーソナリティーの垣花正は、同局「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で共演したことがあり、「ビバリーでお会いしてから、全くお変わりがないので、ちょっとびっくりしてるんです」と驚いた。

山川は「お薬が合ったというか、医療も進歩していますけど、遺伝子レベルで調べられる。このお薬が（合う）ということで、最初にやったお薬がまだ効いている」と説明した。しかし、「それもずーっと効くわけじゃない」といい、「2年なり3年なり。最近でも、新しい薬をやらないといけないんじゃないかなとか」と明かした。

現在は「毎月レントゲン検査ですよね」という。「脳の検査に行って、次の月は胸の検査とか。それプラス抗がん剤の副作用。間質性肺炎になりやすい。血液、レントゲンを撮って。そういうのをずっと2年、毎月」と、がんとの向き合い方を明かした。

闘病中ながら、食欲はおう盛だという。「ありすぎてね。太っちゃったんですよ。落とさないといけないんじゃないかな」。好物を聞かれると、「徳島ラーメン。エヘヘヘヘ…」と笑った。「ラーメンって、この病気をするとダメだ、ダメだと言われるけど、無性に食べたくなる」。特徴は「何とも言えない味なんですね。とんこつでもないし、しょうゆでもない、その中間みたいな」といい、「変な話、めんを食べて、おつゆが残ったらご飯を入れて。そんな感じのラーメンです」と説明していた。