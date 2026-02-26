21:00
メキシコ雇用統計（1月）
予想　N/A　前回　2.39%（失業率)

22:30
カナダ経常収支（2025年 第4四半期）
予想　N/A　前回　-96.8億カナダドル

米新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想　N/A　前回　20.6万件

米失業保険継続受給者数（02/08 - 02/14）
予想　N/A　前回　186.9万件

27日
0:00　
ボウマンFRB副議長、米上院銀行委員会出席（質疑応答あり）

3:00　
米7年債入札（440億ドル）


クリントン元米国務長官、下院監視政府改革委員会「エプスタイン事件」巡り証言

※予定は変更されることがあります。