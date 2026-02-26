ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ雇用統計（1月）
予想 N/A 前回 2.39%（失業率)
22:30
カナダ経常収支（2025年 第4四半期）
予想 N/A 前回 -96.8億カナダドル
米新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）22:30
予想 N/A 前回 20.6万件
米失業保険継続受給者数（02/08 - 02/14）
予想 N/A 前回 186.9万件
27日
0:00
ボウマンFRB副議長、米上院銀行委員会出席（質疑応答あり）
3:00
米7年債入札（440億ドル）
クリントン元米国務長官、下院監視政府改革委員会「エプスタイン事件」巡り証言
※予定は変更されることがあります。
