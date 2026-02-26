巨人・戸郷翔征投手（２５）が２６日、沖縄・那覇キャンプでブルペン入り。今季の自身初実戦となる２８日・韓国サムスン戦（那覇）に向けて、阿部監督が見守る前で３０球を投げ込んで調整した。１軍投手陣が続々と実戦に向かう中でリリース位置を下げるなどフォームを改良中の右腕。連日ネットスローや遠投を繰り返して再出発を図っており「（他選手より調整が）１週遅れている。すごく危機感がある」と大粒の汗を流した。

高卒７年目の昨季は２度の２軍降格を味わうなど８勝９敗、防御率４・１４。１４日に行われた実戦形式のライブＢＰでも打者１０人と対戦して被本塁打を含む２安打３四球と苦しい内容となった。この日は「キャッチボールの中で『すごく良くなっているな』というのは感じる」と現在地を明かし「恐れるものはない。やるしかない」。丁寧に時間を費やした分、フォーム固めはここまで順調だ。出遅れていることは理解している。「次の登板があるとは思っていない。良いもの、良い印象、（首脳陣が）僕に可能性を感じるような投球ができるのであれば、次があると思う。それぐらいの危機感を持って練習しています」と決意に満ちた表情で語った。