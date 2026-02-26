庄司智春、妻・藤本美貴のバースデーライブにサプライズ登場「殴られる覚悟で事務所に…」当時を振り返り盛り上げる
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された妻・藤本美貴のバースデーイベント『藤本美貴 BIRTHDAY TALK & LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！」〜41歳お祝いされる準備できてます〜』にサプライズ登場した。
【動画】藤本美貴、誕生日ライブに夫・庄司智春サプライズ登場で全力オタ芸披露！
藤本の41歳の誕生日当日に行われた同イベントには、ゲストとして横澤夏子、大沢あかねが出演し、コーナーMCを二瓶有加が務めるなど、トークとライブで構成された内容で観客を楽しませた。
ライブパートのアンコールで庄司がサプライズでステージに登場すると、会場は笑いと歓声に包まれた。庄司はおなじみのセリフ「ミキティー！」を力強く叫びながら花束を手に現れ、観客の大きな拍手を浴びた。
さらに、フジテレビで放送中の『ミキティダイニング』のオープニングテーマとして庄司が作曲した「美味しい時間」を藤本とともに披露。庄司はアコースティックギターで参加し、夫婦ならではの息の合ったステージで会場を盛り上げた。
ステージ上では庄司が「どんどん会場が大きくなってるじゃないですか。来年でグループを脱退してから20年ですよ！卒業式をやりましょうよ！」と声を張り上げ、「つんく♂さんに曲を作ってもらいましょうよ。みんなやりたいよね、卒業式！武道館やりましょうよ！みんなついてきてくれますよ！僕も行ってもいいですか！ありがとうー！」と呼びかけ、客席を沸かせた。
また、当時を振り返り「殴られる覚悟で事務所に行ったのが怖かった」と語ると、藤本も「当時は“おいおい庄司！”と思った人もいると思う」と笑顔で応じた。庄司は「SNSがなくてよかったです…。今でも歌ってくれているミキティさんに感謝したいです」と思いを口にした。
さらに庄司はタンクトップと赤いブリーフ姿になり、ラストは夫婦で代表曲「ロマンティック浮かれモード」をパフォーマンス。会場は笑いと歓声に包まれた。
本イベントは3月1日に大阪・なんばHatchでも開催される予定となっている。
