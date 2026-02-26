藤本美貴、41歳誕生日当日に“盛りだくさん”のバースデーライブ「マイペースに自分のペースで走っていきたい」
歌手でタレントの藤本美貴が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAでバースデーイベント『藤本美貴 BIRTHDAY TALK & LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！」〜41歳お祝いされる準備できてます〜』を開催した。
同公演は、藤本の41歳の誕生日を記念して開催されたトーク＆ライブイベントで、誕生日当日に行われた。この日の東京公演にはゲストとして横澤夏子、大沢あかねが登場し、コーナーMCはYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』発のアイドルグループ・DRAW▼ME（▼＝ハート）でも活動している二瓶有加が務めた。
会場となったLINE CUBE SHIBUYAには多くのファンが集結し、開演前から「ミキティー！」の力強いコールが響いた。定刻となり藤本が「ありがとうございま〜す！41歳になりました藤本美貴で〜す！」と元気に登場すると、まずは二瓶とともにトークコーナーを展開。二瓶が、藤本の地元である北海道・滝川市を巡った映像を観ながら、地元の思い出トークで会場を温めた。
バースデーケーキが贈られると、藤本は「マイペースに自分のペースで走っていきたいですね。この41歳をみなさんと迎えられてうれしいです！」と笑顔で語り、中村仁美、高橋愛、田中れいな、ヒコロヒー、渡辺直美、徳井義実（チュートリアル）、そして夫の庄司智春からの映像メッセージに笑顔を見せた。つんく♂からのメッセージは二瓶が代読し、「歌も歌ってや」という言葉を噛み締めるような表情が印象的だった。
ゲストの横澤と出産や結婚、子育てについて語るトークコーナーを挟んでライブパートへ。アイドル仕様の衣装で登場し、ソロナンバーを中心に爽やかで伸びやかな歌声を響かせた。シャ乱Qの「シングルベッド」や、ゲストの大沢あかねがダンサーとして参加した「SWEET 19 BLUES」（安室奈美恵）のカバーでもしっとりと魅了した。
アンコールでは庄司がサプライズ登場。おなじみの「ミキティー！」のセリフを叫びながら花束を手にステージに現れた。さらに、フジテレビで放送中の『ミキティダイニング』のオープニングテーマとして庄司が作曲した「美味しい時間」をパフォーマンスし、庄司もアコースティックギターで参加。仲睦まじい様子で会場を盛り上げた。
さらに、庄司がタンクトップと赤いブリーフ姿になり、ラストは夫婦で代表曲「ロマンティック浮かれモード」をパフォーマンスして締めくくった。
アイドルとしての魅力と母としての一面、その両方を感じさせる藤本らしい、内容盛りだくさんのイベントとなり、最後は「最高のお誕生日になりました！」と笑顔で語った。
なお、本イベントは3月1日に大阪・なんばHatchでも開催される予定となっている。
