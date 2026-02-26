「怖い」「塩対応された」しばしば話題になるデパートの化粧品売場。相手を見て対応が変わるのはリアルな「BAあるある」？【著者に聞く】

「怖い」「塩対応された」しばしば話題になるデパートの化粧品売場。相手を見て対応が変わるのはリアルな「BAあるある」？【著者に聞く】