その場所を訪れたら、ぜひ食べてほしい愛とこだわりのつまったおすすめのグルメ･･･その名も〝推しグルメ〟。



今回は、加茂市にあるノスタルジックな雰囲気で映画に出てきそうな外観が印象的な2025年11月にオープンした『kafune(カフネ)』。



じつは、加茂市の指定文化財『旧七谷郵便局舎』を改装したカフェ。住民の「何もないのは寂しい」という言葉から、また明かりを灯したいとお店を始めたそう。建物はあまり手を加えていないため、天窓部分には〒マークが残っています。当時使われていた机や椅子などの家具も生かしながら、その雰囲気にあった家具を買い揃えているそうです。



店内にある本は自由に読むことができ、また店名は人気小説のタイトルに由来しています。お客さんは女性男性問わず来ますが、なかでもこの雰囲気に惹かれカメラを構える人が多いそうです。



『kafune』では、季節ごとにかわるランチメニューやこだわりのスイーツが楽しめます。地元の人が作っている土・日・月曜限定の「ユダヤ風チーズケーキ(700円/税込み)」は、チーズタルトの上にレアチーズがのっています。



そのなかで推しグルメは「クラシックプリン(550円)/税込み・数量限定」。

看板メニューのクラシックプリンは、外はかためでむっちり＆中はなめらか。じつは、地元の高校生が生産した卵を使っており、弾力があって濃厚・味がしっかりしているのが特徴です。



一口食べると、かためだけどくちどけがなめらかで、ほろ苦いカラメルソースがプリンのやさしい甘さにぴったりです。ソースは濃いめで少し焦がしているため大人なプリンな雰囲気です。





ノスタルジックな店内でプリンを食べながら、ゆっくりとしたひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。





●kafune(カフネ)

新潟県加茂市黒水856

定休日｜火曜日

※詳しくはInstagramをチェック