當真あみさん、嵐莉菜さん、早乙女太一さん、尾上松也さん、名塚佳織さんが劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の完成披露試写会に登壇しました。



画家を夢見る主人公・フジコを演じた當真さんは琥什擇舛磴鵑醗貊錣法完成したものを大きなスクリーンで観た。素敵な映像と、皆さんが吹き込んだ登場人物たちの声が聞けて、最初の方でワッと涙が出そうになるくらい感動して、そこから作品の中に取り込まれて楽しく観ることができました瓩抜嫋泙靴心響曚鮓譴蠅泙靴拭









一緒に鑑賞した嵐さんは犲分が入れた声が、キャラクターの命を吹き込む瞬間に立ち会えるってなかなかないことなので、本当に嬉しかった瓩半亟蕁







作品をキッカケに2人の絆も深まっているそうで、當真さんは爐修谿聞漾△茲連絡とって一緒に遊んだりしてます瓩犯笑ましいエピソードを語りました。





フジコが住むアパルトマンの住人・ジャンヌ役の名塚さんは爛僖蠅粒絞造漾音楽が素晴らしくて、あとは二人がとっても可愛らしい。自分も子どもがいるので、親目線で見る感じが強くて、自分の子どもたちも夢に向かって懸命に走ってくれたら嬉しいなって感じさせてくれる作品瓩函∧譴箸靴討隆響曚鮓譴蠅泙靴拭









作曲家志望の青年・ルスラン役の早乙女さんは猗鷯錣僕Φい鼎韻蕕譴觝酩福「チャレンジしたい」という気持ちを後押ししてくれる瓩般ノ呂鬟▲圈璽襦







當真さんの「推しキャラ」は、尾上さんが演じた叔父の若林忠だそうで、尾上さんは爐△兇辰...瓩半箸貍个い靴堂饐譴砲肋个い。MCから「夢を叶えるために行動したこと」を聞かれた尾上さんは犧廼41歳になったばかり。僕41歳になるまで、自分で米を炊いたことがなくて。ある取材でお米の炊き方を教えてもらったんで、思い切って先に土鍋を買いまして。ついに「米を炊く」という夢を叶えました瓩般世し、驚きの声が上がりました。





爐任垢ら最近、毎日米を炊くのが楽しみで！「これくらいの水だったらどんな炊き方になるんだろう」って分量を考えるのが楽しくて、今日も早く帰って炊きたいなと思ってます！瓩半年のような笑顔を見せ、笑いが溢れていました。

