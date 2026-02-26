タレントの藤本美貴（41）が誕生日を迎えた26日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAでトーク＆ライブショーを開催した。約1500人のファンの前で、代表曲「ロマンティック浮かれモード」など全11曲を披露し、ゲストにお笑いタレントの横澤夏子（35）を迎えたトーク企画も行った。

開演前から「ミキティー！」と叫ぶファンもいる中、藤本が登場すると大きな拍手に包まれた。トークパートから始まり、客席に歩み寄りファンからの質問に答えるコーナーでは、幸せの秘けつを聞かれると「“毎日愛してるよ”って言ってハグ。“ありがとう”さえ言ってれば大丈夫」と家族円満のコツを伝授。朝に夫の庄司智春（50）から最初にかけられた言葉を「寝起きもかわいいな」と明かしてのろける場面もあった。

サプライズで誕生日ケーキを贈られると、笑顔を浮かべ「マイペースにいくのが大事なんじゃないかなって思ってます。自分のペースで走っていけたら」と抱負を口にした。観客全員でバースデーソングを合唱し、渡辺直美（38）やつんく♂（57）らゆかりある人からのお祝いコメントも寄せられて会場は祝福モードに包まれた。

「年に一度アイドルに戻る日」と宣言して、後半はライブパートに。「ブギートレイン’03」で幕を開け、シャ乱Qの「シングルベッド」などカバー曲も披露。安室奈美恵さん（48）の「SWEET 19 BLUES」では大沢あかね（40）もダンサーとして登場した。

アンコールでは庄司が花束を持ち「ミキティー！」と叫びながら駆けつけて、会場は大盛り上がり。2人がMCを務めるフジテレビ「ミキティダイニング」のオープニングテーマ「美味しい時間」を、庄司がギターを弾きながら藤本が歌い上げた。最後の曲「ロマンティック浮かれモード」では、庄司は赤のパンツ姿で踊り、妻のバースデーライブに庄司ならではの形で華を添えた。