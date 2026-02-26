2月25日、イタリア・ミラノで開催された2026-27年秋冬ウィメンズコレクションに、アイドルグループKing ＆ Princeの郄橋海人が参加。現地の様子をSNSでシェアしたが、そのビジュアルが話題となっている。

ファッションブランド『エトロ』のコレクションに参加した郄橋。Instagramには、《より深くエトロに触れられることに、静かに興奮しています》と綴り、胸躍る時間を過ごしたことを報告した。

「文章とともに添えられた写真には、花柄の入ったデニムにスタンドカラージャケットを着用した最新ルックを披露しました。ボストンバッグを持ち、首元には大きなシルバーネックレスを着用。髪の毛はベージュの明るい色味でパーマをかけており、ミラノへのカジュアルな移動スタイルにも上品さが漂う姿でした」（ファッション誌ライター）

同ブランドの最新ルックをまとった郄橋。その総額は100万円を超える高級スタイルとなった。コメント欄には、《カッコ良すぎる一》《かっこよすぎて心臓バクバクしました》《ドンドン色気増してきて最強海ちゃん》など、絶賛する声が並んでいた。

これまで以上に垢抜けた郄橋の姿に、ファンも驚きを隠せないようだが、実は、ショー会場では、また違うスタイルを披露していたと、前出・ファッション誌ライターがこう語る。

「ショーに登場した郄橋さんは、白いジャケットと淡いブルーのペイズリー柄パンツを合わせ、スタイリッシュな印象でした。髪の毛にはパンツと同系の色味のスカーフを巻き、涼しげで爽やかなこだわりのスタイルを披露。おしゃれさが際立っていましたね」

2024年から海外コレクションに参加してきた郄橋。年を重ねるごとにモデルとしての貫禄が出ているようだ。

「2023年12月に郄橋さんと熱愛が噂された女優の有村架純さんも、2025年から『プラダ』や『ロエベ』など世界的ファッションブランドのショーに参加しています。

ここ数年で、それぞれ海外コレクションに触れていることから、おしゃれ度が格段に上がっているのは間違いないでしょう。2人とも、トップクラスモデルとしての立ち位置を確立してきています」（前出・ファッション誌ライター）

“モデルカップル” として、世界にも飛び出しそうだ。