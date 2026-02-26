フィギュアスケート女子で銅メダル

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演。大ファンだというNiziUのMIIHIから直筆メッセージが送られて涙する場面があり、反響が広がっている。

「ある人」からの直筆メッセージとして「銅メダル本当におめでとうございます。私もオリンピックでの活躍を拝見させていただきました。迫力ある堂々とした綺麗な演技に感動と勇気をもらいました。演技後のポーズやリンク外での愛嬌のある姿が可愛すぎて、既に私も中井選手の虜です」と代読された後、「申し遅れましたが、NiziUのMIIHIです」と明かされた。

これに中井は驚き、涙を流した。「本当にびっくり。夢が叶ってますね、今」と感激する17歳には、X上のファンから様々な声が上がっている。

「中井亜美選手がdayday生出演で推しのミイヒちゃんからの直筆メッセージサプライズに涙してるの見て朝から清々しすぎた」

「亜美ちゃんの涙から本当にNiziUを愛している事が伝わってくる」

「ずっと大人びてるしっかりした喋り方なのに、ミイヒからの手紙が読まれた瞬間に爆泣きで可愛かった」

「こんな綺麗な涙見たことない」

「オタクとして親近感だし一気に亜美ちゃん推しになった」

「中井亜美ちゃん、NiziUちゃんのガチファンなんだなと実感〜」

また、MIIHIは「NiziUを応援してくださっていると、テレビやSNSを通して知りました。本当にありがとうございます。3月末までライブを行っているので、お時間があればぜひ遊びに来てください。今回はお手紙になりましたが、いつか直接お祝いさせてください。これからもずっと応援しています」ともつづっており、夢の対面も現実味を帯びてきた。



（THE ANSWER編集部）