岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは２５日（日本時間２６日）、ＦＡになっていた爛泪奪疋泪奪ス瓩海肇泪奪ス・シャーザー投手（４１）と１年契約で合意。年俸は３００万ドル（約４億６８００万円）でトレード拒否条項と最大１０００万ドル（約１５億６０００万円）の出来高がつくという。

サイ・ヤング賞３度、メジャー通算２２１勝のレジェンド右腕は昨季は防御率５・１９、５勝５敗の成績。ドジャースとのワールドシリーズでも２試合に先発し勝ち負けはつかなかった。

試合中、マウンドに来た監督を追い返すなど闘志あふれる右腕だが、米メディア「スポーツキーダ」は「マックス・シャーザーと契約を交わしたことでファンが激怒」との記事を配信した。

同記事は「マッドマックスの目にはまだ炎が宿っている」と好意的なファンの声を紹介する一方で、「兄貴は引退した方がいいよ（笑）」「老人が勝つことに頼っている。彼らは、だまされている」「ブルージェイズは本当にバカげたことをしている。まったく理解できない」と否定的な意見を掲載した。

昨年のワールドシリーズ敗戦後、シャーザーは「これが自分が投げた最後の球とは信じられない」と現役続行に意欲を見せていた。レジェンドがその剛腕で批判を封じられるか。