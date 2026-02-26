朝のパトロールを終えた猫ちゃんたちが家に入ろうとして…？2匹一緒に仲良く帰宅する光景が微笑ましいと話題で、動画は14万再生を突破。「すごくかわいい子たちですね！」「わんぱくすぎるw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：朝のパトロールを終えた2匹の猫→部屋の中に戻ろうと『窓』に触れると…驚きの光景】

見事な帰宅術

Instagramアカウント『degguchan』に投稿されたのは、2匹の猫ちゃんが窓から室内に入ってくる様子。この日2匹は、安全対策が施されたベランダで朝のパトロールを終え、窓の前までやってきたのだそうです。先頭にいた猫ちゃんはおもむろに左手を上げると、窓の端にちょいと手をかけると器用に“すーっ”とスライドさせたといいます。開いた隙間に頭をぐいっとねじ込むと、体をするりと通してそのまま家の中へ入ってきたのだとか。

その後、先に入った猫ちゃんを追うように、もう1匹の猫ちゃんが出現。まるで「今がチャンスだ！」と便乗するかのように、同じ隙間から部屋の中へささっと足早に入ってきたのだそうです。

仲良しの連係プレー

2匹の連携ぶりはとても自然で、まるで朝の帰宅が“共同作業”であるかのよう。ほほえましいワンシーンに思わず頬がゆるみます。

2匹の姿をあたたかく見守る飼い主さんとしては、「（窓の開け方を習得したのはいいけれど）閉めるのも覚えてほしい」とのことでした。

それぞれの居場所

ほかの動画では、それぞれのくつろぎ方を披露してくれている猫ちゃんたち。末っ子の猫ちゃんはこたつが苦手で、キャットタワーのハンモックがお気に入りの場所なのだとか。それに対し、1番上と2番目の猫ちゃんはこたつが大好きで、ごはんとトイレ以外はほぼこたつの中で過ごしているのだそう。それぞれが好きな場所でリラックスできる環境は、猫ちゃんたちにとって何よりの幸せだといえるでしょう。

楽しくマイペースに過ごす猫ちゃんたちの日々の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した、窓を開けて帰ってくる投稿には、「重たいのにすごいね！」「窓の開け方がたまらないw」「開けても閉めないところが猫ちゃんですよね」「猫ちゃんは人の行動をちゃんと見ているから窓を開けるくらい余裕なのかな？」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『degguchan』では、この他にも猫ちゃんたちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「degguchan」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。