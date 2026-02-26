シール帳に追加したいーーッッ♡【ダイソー】こんなものまで！？「可愛いシール」

子どもから大人まで幅広い世代に、シール帳ブームが到来。令和のシール帳ブームでは「ボンボンドロップシール」や「3Dシール」の人気が特徴的ですが、キャラクターシールの人気は今回のブームでも健在のよう。【ダイソー】でもキャラクターシールを含め種類が豊富に揃っており、どの店舗も人気商品となっている様子。そこで今回は、店頭で見かけたら即ゲットしたい「可愛いシール」をまとめました。

思わず貼ってしまうクセになる可愛さ

@gnm.aoさんが「これめっちゃかわいくない？」とコメントするのは「ホログラムステッカーセット 鉄道」と「ホログラムシール」。ホログラムステッカーは、電車ごとにホログラムの色合いが異なるのも可愛いポイントです。また、各特急のヘッドマークをモチーフにしたホログラムシールは、レトロ感がクセになりそうです。

早くもレア商品！？ 人気のぷっくりシール

ぷっくりとした触り心地が人気のシールが、ついにダイソーにも登場。「ぷくっとシール」シリーズは、マイメロディやクロミ、キキ & ララ、サンリオキャラクターズのほかに、シナモロールなどもあるようです。サンリオキャラクターズのデザインは、よく見るとレトロ喫茶がモチーフになっているらしく、ナポリタンやメロンクリームソーダのような定番メニューのほか、カフェのスタッフに扮したキャラクターたちが特徴的です。

平成女児からも人気のたまごっち

平成女児からも小学生からも人気を集めるたまごっち。ダイソーでは「シートシール」「ラッピングシール」「ステッカー」が販売されています。いずれも、まめっち・くちぱっち・みみっち・めめっちがデザインされていて、たまごっちらしいコミカルな動きと表情が楽しめるシールです。

春らしいイースターのデザインは今だけ！

春の訪れを祝うイベント、イースターをテーマにしたディズニーシールも登場。シールのタイプは「シートステッカー」と「フレークシール」があり、フレークシールには2タイプのデザインがあります。「フレークシール（ミッキー & フレンズ）B」では、イースターのタマゴに扮したディズニーキャラクターたちがデザインされていて、とってもキュート。各絵柄が4枚ずつ入っているのでシール交換にもぴったりです。

シール帳がますます華やかになりそうな【ダイソー】の「可愛いシール」。どれも\110（税込）で購入できるとは思えない可愛さとクオリティで、ますますお得感もアップです。なかなか出会えないレア商品ばかりのため、見つけたら迷わず手に取っておきましょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる