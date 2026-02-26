飼い主さんが帰宅し「ただいまー」と猫さんを抱っこすると…なぜか『クルン』と丸くなるんだとか。後足を完全に顔にくっつけて、恥ずかしがっているようなその姿が、何かに似ていると話題となっています。投稿は、記事執筆時点で、27万回以上の再生数を誇り「面白いポーズにゃ」といった声が寄せられています。

【動画：ただいまーと帰宅した瞬間、『猫を抱っこ』すると…「恥ずかしいのかなｗ」まさかの『ポーズ』】

「ただいまー！」…あれ？

Instagramアカウント「mil_chai_」に投稿されたのは、飼い主さんが帰宅した時に起きるキジトラ猫「ヌワバ」さんの変化です。この日も飼い主さんが「ただいまー」と優しく声をかけヌワバさんを抱き上げたそうです。

すると…どういうことでしょう。ヌワバさんは、急に体を『クルン』と丸くしてしまったといいます。後足をぐっと持ち上げて、顔の前まで寄せる体勢は、帰宅後のヌワバさんのお決まりパターンとなっているんだとか。

顔を隠しちゃったけど…

その姿は、まるで両足で顔を隠しているようにも見えます。ヌワバさんは数年前までお外で暮らしていた猫さんなんだとか。すでに１年以上一緒に暮らしてはいるものの、外の世界で培った警戒心は相当のもの。

ですが、逃げずに抱っこされちゃうあたり、まんざらでもないのでしょう。ジッと大人しくしていますが、表情は「恥ずかしいけどイヤじゃない…」といっているよう。顔を隠しちゃう理由は…照れ隠しなのかもしれません。

まさかのオリンピック選手！？

そしてそんな可愛いシルエットが『体操選手』や『飛び込みの選手』に似ているとInstagramユーザーの中で話題となっているといいます。確かにこんなに綺麗なフォームならオリンピックにも出場できちゃいそうです！

帰宅の度に見せてくれる可愛い『顔隠し』姿を間近で見ることができたら、疲れなど吹き飛ぶ勢いです。可愛いお顔が早く見たいと思いつつその姿に癒される…。そんな癒しパワーを持っているヌワバさんなのでした。

投稿には、『体操選手』『飛び込みの選手』だけでなく、「前世はアルマジロだったニァ～(⁠^⁠^⁠)」「ブラックタイガー」「カンガルーの袋のポーズですね」「にゃんもにゃいとにゃ」など似ているシリーズがたくさんあるヌワバさん。他にも「ヌワちゃん恥ずかしいの？甘えん坊さんなんだから～」「可愛すぎる！面白いポーズにゃ」など溺愛コメントがたくさん寄せられるとともに、いいね件数が2.3万件以上を記録し注目を集めています。

この他にもInstagramアカウント「mil_chai_」には、恥ずかしがり屋のヌワバさんをはじめ、たくさんのおうちの子たちの楽しそうな生活の様子が投稿されています。色んな性格の子達が仲良く暮らしている姿に癒されます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mil_chai_」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。