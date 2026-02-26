上白石萌歌、“すっぴん”投稿に反響「すっぴん可愛い」「綺麗すぎ」
女優の上白石萌歌が26日、自身のインスタグラムを更新。すっぴんショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】美女たちの“すっぴん”無防備姿にびっくり
この日から東京・明治座で上演される舞台『大地の子』に出演する上白石は、「明治座のまえに、素敵なのぼりが…! ありがとうございます。すっぴんしつれいします」と投稿。劇場前に掲げられたのぼりを背景にした自撮り写真を披露した。
マスク姿ながら、ナチュラルな表情が印象的な1枚に、ファンからは「すっぴん可愛い」「めっちゃ綺麗過ぎです」「もかちゃん初日頑張って」といった声が寄せられている。
引用：「上白石萌歌」インスタグラム（＠moka____k）
