魚沼市に住む60代の男性が、SNS型ロマンス詐欺で現金約244万円などをだましとられる被害があり、警察が捜査中です。



警察によりますと男性が被害にあったのは、ことし1月11日から19日までの間です。



1月11日に男性がSNSを見ていたところ、「友だちになりませんか？」という内容のダイレクトメッセージ（DM）が届き、返信すると別のメッセージアプリに誘導されました。





先方からどのような関係を希望するか聞かれ、「交際」を希望すると、複数の女性の写真が送られてきて、選んだ女性名のアカウントとメッセージをやり取りし始めたといいます。その後、男性は相手と実際に会う約束をしたものの「お互いの安全を保障するため簡単な認証手続きをする必要がある」という理由で電子マネーを要求され、男性は相手に指定されたアカウント宛てに2度、合計約22万円分の電子マネーを送金しました。その後、男性はさらに別のSNSのグループに誘導され、1月19日までの間に「認証手続き失敗のデータ修復費用」などの名目で4度、インターネットで現金合計244万円を振り込みだましとられました。男性はさらに約50万円の送金を要求され金融機関に出向いたところ、職員に「警察へ相談したほうがよい」と制止され小出署に話したところ詐欺と判明したということです。警察はSNS型ロマンス詐欺事件として捜査を進めています。