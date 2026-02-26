さて、暖かくなると気になるのが春の厄介者「花粉」です。



ことしは去年に比べ飛散量が増えるという予測も……



なぜことしは花粉が多いのか。そして、すぐにできる対策方法を医師に聞きました。



長岡市にある「幸町耳鼻咽喉科」。



＜訪れた患者＞

「朝起きるとくしゃみが連発して出る。目がかゆい素手で触っちゃいけないが素手で触りたいくらい、かゆくて」



多くの患者で混雑する院内。最近増えているというのが……春の厄介者「花粉」です。





2歳の女の子もここ数日鼻水が止まらず受診に……＜女の子の母親＞「自分が花粉症だからかわいそうだと思って……なので、きょう検査しようと」民間の気象会社ウェザーニューズは2月21日、県内で花粉の飛散が始まったと発表。去年より6日早いといいます。こちらの病院では、2月に入り花粉症の症状に悩む患者が1日40人ほど診察に。例年の同じ時期に比べ多くなっているといいます。＜幸町耳鼻咽喉科・佐藤浩史院長＞「昨年は非常に暑かった。記録的猛暑という年でしたので、そのような翌年は花粉の飛散量が非常に多くなると予測されます」佐藤院長によると夏の日照時間が多いほど花粉のもととなる「花芽」が増えるため、その翌年の花粉量が多くなる傾向にあるといいます。ことしは去年の1.7倍の花粉が飛散するという予測も……つらい症状を抑えるための対処法を聞きました。＜幸町耳鼻咽喉科・佐藤浩史院長＞「手洗い・うがい・マスクこれが基本的な対処法。おうちの中に入る前にはしっかり服をはらっていただく。帰宅後すぐに目や鼻だけじゃなくて顔全体を洗っていただく……花粉を家に持ちこまない心がけが必要だと思います」春の足音とともに訪れる本格的な花粉の季節…行楽シーズンを楽しむために適切な備えが求められます。