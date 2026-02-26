石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第20回目です。

※記事の内容は、2026年1月下旬から2026年2月中旬のものです。

輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地である珠洲市と隣り合っています。1956年に輪島市に編入されるまで、町野町は、単独の町として存在していました。

町の景色の変化から見えること

町野町では、1月の記事でご紹介させていただいた、もとやスーパーさんの旧電器部、輪島消防署町野分署のほか、1991年に開催された石川国体を機に新たに建設され、長年親しまれてきた町野小学校のプールの解体も完了しました。

解体が進むだけでなく、新築の完成や再建の動きも見られるようになっています。

町野町東大野地区にある町野町第2団地のすぐそばでは、今年6月頃のオープンに向けて、コミュニティセンター町野BASEの建設が進められています。災害見守り拠点と福祉施設が合わさったコミュニティセンターは、既にマリンタウン地区、門前地区、鳳至地区にコミュニティセンターが開設されており、町野町は４か所目となる予定です。

また、1/26には、町野町広江地区で、能登半島地震と奥能登豪雨で被害を受けたJAのと町野支店の竣工式が行われました。元々支店があった跡地は、輪島市では第1号となる災害公営住宅の整備が予定されており、2028年の完成を目指しています。

災害復旧工事も着々と進められています。電柱広告や災害復旧看板での復旧復興へのメッセージも新しくなりました。

1/21には、大雪のなか鈴屋川支流の牛尾川の谷出口付近では、重機を使った復旧工事が行われている様子が、定点カメラに写っておりました。ひときわ雪が多かった今年の厳しい冬の中でも、変わらずに復旧工事に当たってくださり、本当に有り難く思います。

もとやスーパークラウドファンディングの成立

1/31、「被災過疎地に “防災×観光”の 拠点をつくりたい」という思いで立ち上げられたもとやスーパーさんのクラウドファンディングは、ネクストゴールとなる1,000万円を大きく上回る11,961,500円のご支援を得て、成立いたしました。たくさんの方々のご支援・お力添え、応援のお言葉、本当にありがとうございます。

もとやスーパー代表・本谷一知さん「今回挑戦させていただいたクラウドファンディングは、無事に終了しました。皆様のお気持ちのおかげで予想を大きく上回る結果となりまして、金額もさることながら我々がやろうとしていることの認知度が上がったことを、とにかく有り難く思っています。本当に、皆様おひとりおひとりのお気持ちのおかげです。水面下で色々助けてくださったこと、また温かく見守ってくださったこと、本当にありがとうございます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。我々が今回、クラウドファンディングに挑戦したことで、能登にさらに活気の芽が生まれたように思います。

特に、＾賁唄屬任△襦屬發箸筺廚復興の土台を作る取り組みの認知が社会的に上がったこと

△修留洞舛鮗けて、能登の事業者で、「俺もクラファンしようかな〜」という人が出てきたこと

３萋以鷙陲鯆未犬董能登の現状が伝えられたこと

結果だけでなく、これらの大きな成果から、この挑戦は非常に意義のあるプロジェクトだったと思っています。

ここからが、本当のスタートだと思っています。町野町を、地方創生のエネルギー発信地にします。災害というきっかけではありますが、このような形で皆様と関われたこと、心より感謝申し上げます。

今回みなさまに支援いただいたお金で、復興の土台となる「Motoyaベストリー」を建設します。私自身、とてもワクワクしています。頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いします。」

“防災×観光”の 拠点となるMotoya BASEに先駆けて建設される「Motoyaベストリー」には、全国から届いたたくさんの方々の応援・励ましのお言葉が綴られた横断幕や、能登半島地震・奥能登豪雨の被害を伝えるブースなどが展示される予定です。

2024年9月21日の奥能登豪雨のあの甚大な被害から、再び立ち上がる力をくれたのは、ボランティアのみなさまやご寄付、クラウドファンディングなどで応援してくださった全国のたくさんの方々でした。みなさまのお気持ちを、この町野町で引き継ぎ、またそこから復興の拠点としての新たな役割を、もとやスーパーさんは今後も担ってくださいます。

町野町に灯された「希望の灯り」

2/1、「1･17希望の灯り」の分灯が神戸から町野町に届き、町野町曽々木地区の窓岩ポケットパークに設置された「希望の灯り」の点灯式が執り行われました。

クラウドファンディングや直接のご寄付など、たくさんの方々のお力を借りて設置にこぎ着けたものです。

町野町曽々木地区の「希望の灯り」に寄せて、自治会長さんからメッセージをお預かりいたしました。声を詰まらせながら当日お話した内容だけでは語り尽くせなかった感謝の想いを込めて、お届けさせてください。

自治会長「窓岩は心の支え」

曽々木自治会長・刀祢さん「この希望の灯りをつくろうと、プロジェクトを立ち上げたのは、震災の年の秋でした。それから1年4ヶ月ほどたちましたが、ようやく点灯式を迎えることができました。その間、色々な人たちのご支援・ご協力がありました。クラウドファンディングではたくさんの人たちが支援を行ってくださいました。それから、寄付をお願いしたときには、大勢の人たちがご寄付をしてくださいました。金銭的なものだけではありません。」

「ボランティアの人たちも、たくさん私たちのことを手伝ってくださいました。たとえばですね、この設置場所を決めた時、そこにあった大きな岩を砕いてくださったのもボランティアでした。あの夏の暑い中、一生懸命大きな岩を砕いて海岸まで運んでくれたのが、今治から来た高校生たちでした。今はこうして平面の土台になっていますが、周りに残った2/3ほどの岩から、その大きさが窺えると思います。」

「それから、クラウドファンディングの返礼品は、この曽々木地域にある大切な輪島塗、それを返礼品としてご支援いただいた方にお送りしました。その仕事を手伝ってくれたのも、ボランティアの方々でした。また、この希望の灯りのデザインは、大阪電気通信大学の准教授であられる北澤誠男先生とその院生がご厚意で設計してくださいました。北澤先生は、発災からまだ間もない頃から曽々木にボランティアに来てくださっており、そのご縁で設計・デザインを引き受けてくださいました。こうして繋がった方々とのご縁に何度も励まされてきました。」

「そして、希望の灯りのモニュメントは、小松市にある森造形センター株式会社さんが、みなさまの希望になれば、と原価で引き受けてくださったものです。この場を借りて、改めて御礼を申し上げます。」

「本当に色々な方々が、このプロジェクトのために力を尽くしてくださいました。その力の合わさった結晶が、この希望の灯りだと思っています。」

「この希望の灯りのねらいは、三つあります。

１つめは、能登半島地震でたくさんの方々が亡くなりました。その亡くなった方々への追悼の灯りとしたい。

２つめは、肉親を亡くし、あるいは友人を亡くし、非常に辛い思いをされている方々、それからなりわいをなくし、家をなくし、金沢や県外へ移住せざるを得なくなった人たちが、厳しい環境の中でも、前を向いて、希望をもって生きる、そうしたしるべとしてほしいと、（希望の灯りに）そのしるべとなってほしい、ということ。

そして3つめは、やはり、この窓岩を忘れたくない。私たちの心のシンボルでした。その窓岩が崩れてしまい、こんな状態になってしまいました。でも、絶対に忘れてはならない。そういう想いで、この希望の灯りに窓岩のかたちを復元しています。」

「こうしてたくさんの方々のお力を借りて、この希望の灯りを、設置できたわけですけれど、この趣旨を、被災地のみなさんに浸透させたい。それから、希望の灯りが町野町にあるというこの存在を、全国の人たちに知ってほしい。」

「その願いを、達成させるには、私たちの力だけではなかなかできない。行政の力が必要であるというふうに考えました。そこで、坂口茂市長に、なんとか行政の力で助けてほしいとかけあったところ、寄付というかたちで、市の持ち物にすれば、輪島市としての支援は可能であるという返答をいただきましたので、曽々木地区自治会で協議した結果、輪島市に希望の灯りを寄贈することにいたしました。」

既に報道されておりますとおり、希望の灯りは曽々木地区自治会から輪島市に寄贈されました。

NPO法人 やすらぎの里 金蔵学校の再始動

2000年1月に金蔵地区の有志数名によって開講されたやすらぎの里 金蔵学校は、新しいふるさと文化の創造・人々との交流・金蔵の風土、歴史、文化の継承・ものづくり、地域の自立化を目的に発足したNPO法人やすらぎの里金蔵学校が、能登半島地震・奥能登豪雨による被害による大規模な人口減の中、新たなメンバーを迎えて本格的な活動を再開しました。

震災後は、2016年を最後に途絶えていた万燈会（まんとうえ）が、ボランティアのみなさまのお力をお借りして、鎮魂の灯火として2024年には2000灯、2025年には4000灯の規模で復活いたしました。

今後は、奥能登を照らす希望の祈りの光を灯す「ともしび会」として活動を続けてまいります。1/1には、金蔵地区の正願寺にて、能登半島地震追悼のともしび会が行われ、追悼の祈りが捧げられました。703という数字は、能登半島地震の直接死と災害関連死による犠牲者の数をあらわしています。

2026年のともしび会は、8/15には祖霊のともしび（旧万燈会）、9/21には奥能登豪雨追悼のともしびが予定されています。

金蔵学校は、その他に、「金蔵学校拠点づくり（宿泊機能を備えた本拠の再生）」、「摘草料理（能登ならではの旬の味わいを世界に発信）」、「楽園構想（日本の原風景が広がる金蔵集落。無農薬米に加えて、果樹園を新たに整備。共に、収穫の喜びを）」を中心に、活動していきます。ボランティア・お手伝いの方々を歓迎しております。

金蔵学校代表 石崎英純さん「私どもは『復興として、新たに地域再生』を掲げ、楽しい地域作りを行うことを目指しています。現在ある資源を活かし魅力ある地域を創出すること、そしてそこからの地域再生に一緒に取り組んでくださる、起爆剤となりうる方々を多く求めています。皆様のお知恵・パワーが必要であります。様々な形での応援を必要としています。」

みなさまの応援を、どうかお願いいたします。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。