「裏切らん一品」「お得感が半端ない」　ふるさとチョイスで人気の【卵】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【卵】をご紹介する。

「卵（鶏、烏骨鶏等）」のランキング（月別、26年2月19日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】福島県 白河市「ビタミンＥ豊富な「碧空たまご」50玉」7000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

自然豊かな地で育った元気な鶏の朝どり卵をお届けします。



遠くは関西地方の方からも愛される約40年前から続く養鶏場の人気のたまごです。



＜碧空たまごとは＞

自然の力（有機微生物とミネラル）で創った水と、天然有機総合ミネラル飼料を給与し育てあげました。

こうして生まれたたまごが石井養鶏所の碧空たまごです。



＜碧空たまごへのこだわり＞

老化物を排出する有機微生物とミネラル分を加えた飲み水を与えていきます。

１．生臭さの原因になる魚粉と肉骨粉を使わず、植物性飼料と国産米を飼料に。

２．老化防止やホルモンの分泌を調整するビタミンEが豊富。

３．サルモネラ菌対策として、腸内のビフィズス菌を増やすオリゴ糖を飼料に配合。

※サルモネラ菌の検査を定期的に実施しています。

４．鶏舎の温度管理や衛生管理を毎日行い、快適な飼育環境を維持しています。

５．野鳥の侵入を防止するなど鳥インフルエンザ対策も徹底しています。

※飲み水、飼料、たまごの放射性物質検査を月1回行い、検査結果を福島県養鶏協会のHPで公表しています。



＜石井養鶏場からメッセージ＞

四十年近くたまごを作っていますが、「碧空たまご」にはとても思い入れがあります。

まず、人と同じように鶏にも水が大事だと考えました。

そして縁あって出会ったパティシエの方と、どんな飲み水や飼料がいいか、作る側と使う側から納得いくまで改良できたのです。

とにかく、自分が食べておいしくて安心なものを、お客様にも食べてもらいたい。

ただただ、この思いで育ててきたたまごです。

ぜひ一度味わってみてください。

【4位】静岡県 三島市「日の出たまご 30個入り」16000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

箱根西麓の広大な土地で育てられた鶏がうむ、三島のブランドたまごです。

ミネラルが豊富な赤土の上で、より自然に近い環境で平飼いしています。

鶏に与える飼料にもとことんこだわり、改装などのミネラル豊富な発酵資料を

使っています。餌だけでなく水にもこだわり、新鮮な富士の伏流水を使用。

日の出たまごの黄身はぷっくりと膨らみ、しっかりとした弾力があります。

指でつまんでも割れない力強さです。

濃厚さが最大の特徴である日の出たまごを、ぜひたまごかけごはんで

お召し上がりください。

【3位】高知県 南国市「ゆず香る卵 ゆずたま 6個入り×5パック」8000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

・ゆずたまをテレビでご紹介いただきました。

内容

「６種類の卵を卵かけご飯で食べた中でゆずたまが一番おいしかった、しかもお塩で卵かけご飯は爆裂おいしかった。」

上記の内容で放送されました。



・たまごソムリエ５つ星の方の評価

「たまごの本当の美味しさを味わうならゆずたまが１番」

上記内容をテレビで放映されました。



・ゆずたま特徴

卵独特の卵臭さが無くなり、ほのかにゆず香る生卵です。

今まで卵独特の卵臭さで敬遠していた方でも「ゆずたまなら食べられる」という声をよく聞きます。

【2位】京都府 亀岡市「TVで紹介！新鮮 卵 京都・丹波 霧の卵 30個（25個+卵割れ保証5個）」4700円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

飼料に木酢液を使用し、臭みの無い甘いコクのあるたまごです。加熱調理しても黄身色が映え料理も引き立ちます。10個に小分けしてあるため、ご贈答にもご使用いただけます。亀岡市ふるさと納税オリジナルパッケージでお届けいたします。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「今まで違う自治体に依頼してましたが、ここは数的に我が家にちょうどよいので切り替えました。届く度黄身の濃さ、新鮮さに感動、勿論生で食べても焼いて食べても美味しい。すでに3回リピートしてますが、これからも継続したいです。」（50代・女性）

「卵の殻が硬くて、卵黄も色を付ける飼料を使ってなく自然さを感じた。大変美味しくまた頼もうと思っている。」（60代・女性）

「割れていることもなく、新鮮な卵を有難うございます。

パック入りなので保存もしやすく便利で安心。

とてもきれいなオレンジの黄味です。」（50代・女性）

【1位】山梨県 甲斐市「黒富士農場人気No.1セット」12000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

たまご屋の作ったバウムクーヘンは、満足度No1。

放牧卵をふんだんに使った贅沢バウムクーヘンは、甘さ控えめでしっとりとしています。ちょっと温めるとほのかにラム酒が香る濃厚な味わいです。

卵かけごはんセットとコラボで二度美味しいセットです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「量が多くお得感が半端ないです。 今年で3年連続で申し込んでます。 裏切らん一品。 来年ももちろん頼みます。」（40代・男性）

「卵だけでなく、たまごかけご飯用醤油やマヨネーズやバウムクーヘンがあって、色々楽しめました。醤油は甘くて美味しかったです。」（50代・男性）

「以前、バームクーヘンを頂いて美味しかったのでずっと気になっていた卵のセットに寄付しました。卵は濃厚で甘く、卵かけご飯専用の醤油ご美味しすぎました、、、とてもおすすめです！」（20代・男性）