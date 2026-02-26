元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、カーナビがない時代について振り返る場面があった。

若手スタッフから「カーナビがない時代はどうしていたんですか?」と質問されると、松岡は「ずっと地図を見て運転してたよ」と答える。「現在地も分からないのにどうしていた?」と聞かれると「スタートがそこだとそう思うよね。だから今の若者は自分の現在地が分からないんだ」と返して、笑わせていた。

「まず免許を取ったら、道を覚えるため、なんでもいいからとりあえず運転するんだよ」というと「地方に行ったら何も情報ないじゃないですか?」と疑問が。これに松岡は「ガラケーだったときは“駅どっちですか?”って聞いてたね。ホテルの人とか、お店の人とかに。あと“この辺に飲み屋ってありますか?”とかも聞いてた」と振り返っていた。

また「うちのおふくろが俺に教えてくれたのが“分からないことは人に聞きなさい”って。初めてバスに乗るときも“運転手さんに教えてもらいなさい”って。それが三つ子の魂百までで、分からなけりゃ聞けばいいじゃんって」と自身の生き方につながっていると語っていた。