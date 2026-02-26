絶望の中、不倫の証拠集めを開始。妊娠中の妻が疑惑の車内で見つけたのは…／結婚は地獄の始まり1
『結婚は地獄の始まり 1 夫の不倫相手は友達でした』（つきこ：原作、リアコミ：企画、鯨ワークス：漫画/KADOKAWA）第4回【全18回】
【漫画】『結婚は地獄の始まり 夫の不倫相手は友達でした（1〜2巻）』を第1回から読む
大学の同級生だった夫と結婚し、ついに妊娠が判明して幸せいっぱいのつきこ。ある日、大学時代のゼミ仲間と久しぶりの飲み会をすることに。学生時代の親友・ミナとSNSの連絡先を交換し、彼女の投稿を見てみると、そこにはドライブデートを楽しむ写真が。しかし、車内の様子、見切れた男性の姿は見覚えのあるもので…。写っているのは、まさか夫？ 調べるうちに不倫を確信したつきこは、ふたりを決別させようとするが、ミナは常軌を逸した行動に出て…。夫を奪おうとする親友との闘いを描く『結婚は地獄の始まり 夫の不倫相手は友達でした』から、第1巻と第2巻のエピソードをお届けします。待望の最新22巻は2月23日に発売！
