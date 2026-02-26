何も言わずに義両親が子どもを連れ出し、休日も離ればなれ。落ち込んでいると上司が声をかけてくれて…？／結婚したらゴミでした
『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』（ふくよかまるみ/KADOKAWA）第6回【全7回】
【漫画】『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』を第1回から読む
理想の年上彼と結婚し、幸せな新婚生活が待っている――そう信じていたナミ。ところが結婚後、夫は一変。妊娠中の妻に「出産したらすぐ働け」と冷たく命じ、育児は完全ノータッチ。優しかったはずの夫は、たった1年で“王子様”から“ゴミ夫”へと変貌していた。さらに孫に執着する義両親のせいで、平日はおろか休日も子どもと一緒に過ごせない…。モヤモヤした気持ちを抱えて過ごしていた矢先、夫が不倫していることを知り――？ 裏切り夫に制裁を下すサレ妻の逆転劇『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』をお楽しみください。
