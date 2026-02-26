夜遅く帰った娘に夫は無関心。夫に殺されかけたあの日から、徐々に家庭が壊れていく／私が夫に「殺された」理由
『私が夫に「殺された」理由』（おみき：まんが、佳岡花音：原作/KADOKAWA）第6回【全7回】
【漫画】『私が夫に「殺された」理由』を第1回から読む
「--落ちてる？ いや、夫に突き落とされたんだ！」夫に階段から突き落とされ、一命をとりとめた加奈。なぜ夫は自分を殺そうとしたのか、その理由を探り始める。嗅いだことのない香水のにおい、怪しい携帯番号のメモ。夫は浮気相手と共謀しているのでは…？ 決定的証拠を見つけられず、真実になかなかたどり着けない加奈は、夫の同僚・三滝を頼ることにする。一方、16歳になる娘・円にも不審な行動が増えていき…。壊れかけた家族は修復できるのか、それともさらなる悲劇が待っているのか。家族愛と疑念が交錯するファミリーサスペンス『私が夫に「殺された」理由』をお届けします。
