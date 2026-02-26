ナチュラグラッセ数量限定UVミントレモンシリーズで涼やか夏UV対策

天然由来成分100％のスキンケアメイクブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」から、夏にぴったりの「UVミントレモンシリーズ」が数量限定で登場します。瞬間ひんやり感が心地よい生ミントUV*処方で、紫外線対策とベースメイクを同時に叶える新習慣♡爽やかな使い心地と機能性を兼ね備えた、この季節だけの特別なアイテムをチェックしてみてください。

*ハッカ葉油（香料・清涼成分）

ひんやり続くUV下地

UVプロテクションベースML【数量限定】＜日焼け止めメイクアップベース＞30mL

価格：3,740円（税込）

ひんやりとした使用感が心地よい乳液状ベースは、みずみずしく軽やかなテクスチャーで肌に均一に広がります。

毛穴や凹凸、くすみを自然にカバーし、明るく澄んだ*³肌印象を演出しながら、崩れにくくサラッとした仕上がりをキープします。

天然ミネラル¹と天然由来エキス²を均一に分散して配合し、紫外線・ブルーライト・近赤外線から肌を徹底ガード。

さらに、水分量をアップしてうるおいを守る美容成分や肌を引き締める美容成分を配合し、冷房などによる乾燥ダメージを受けやすい夏の肌を健やかに保ちます。

*1酸化チタン（紫外線散乱剤）

*2キサントフィル（保湿）

*³メイクアップ効果

テカらないUVパウダー

UVパウダーコンパクトML【数量限定】＜日焼け止めパウダー＞

価格：12gパフ付き・4,840円（税込）／レフィル12gパフ付き・4,070円（税込）

国内基準自社最高値の紫外線カット効果を誇る最強UVパウダーは、毛穴や凹凸をカバーしながら均一でなめらかな仕上がりを叶えます。

ソフトフォーカスパウダー⁴が光を拡散し、透明感のある肌印象に導きます。

天然ミネラル¹と天然由来エキス²を均一に配合し、紫外線・ブルーライト・近赤外線から肌をガード。

天然ミネラル由来のメイクキープパウダー⁵が皮脂や汗によるメイク崩れやくすみを防ぎ、テカリのないサラッとなめらかな肌を10時間キープ³します。

さらに、うるおいを守る美容成分を配合し、夏のダメージ*⁶から肌を守るスキンケア処方も魅力です。

※レフィルは公式オンラインショップ、ISETAN BEAUTY onlineで発売します。

*紫外線カット効果国内基準自社最高値

*1酸化チタン（紫外線散乱剤）、酸化鉄（着色剤）

*2キサントフィル（保湿）

*3メイクアップ効果（効果には個人差があります）

*4酸化チタン被覆合成マイカ、炭酸Ca、板状アルミナ、酸化チタン被覆タルク、窒化ホウ素

*5シリカ、炭酸Ca、カポック繊維、セルロースガム

*6日差しによる乾燥など

数量限定の爽快UVをチェック

天然由来成分100％のナチュラグラッセならではのやさしさと機能性を両立した「UVミントレモンシリーズ」。

ひんやり感のある使い心地とスキンケア発想の処方で、暑い季節のUV対策を快適にしてくれるアイテムです。

数量限定発売のため、気になる方は早めにチェックするのがおすすめ♪毎日のメイクに爽やかなUV習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。