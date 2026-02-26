ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートで銅メダルに輝いた新潟市出身の中井亜美選手が26日午前、 日本テレビの情報番組「ZIP！」に生出演しました。



オリンピックの裏側や新潟への思い、4年後に向けた決意を語りました。



朝の情報番組に生出演した中井亜美選手。様々な質問に丁寧に答えていました。



【中井亜美選手】

Q）帰って来て好きな物食べたり会いたい人に会ったり何かできました？

「家族にも会えましたし、好きな物もたくさん食べました」





Q）何食べました？「お寿司食べました」ミラノ・コルティナオリンピックで中井選手はフィギュアスケート界、史上最年少でのオリンピックのメダル獲得という快挙を成し遂げました。【中井亜美選手】Q）号外にもなっていました、地元の反響を見てみてどうか？「すごくうれしいです、自分自身も憧れられる存在になってきているんだなといま感じています」

小学校の頃、新潟市で練習に励んだ中井選手。



VTRでメッセージを寄せたのは当時指導していた渡部泉さんです。



【アイビススケーティングクラブ 渡部泉コーチ】

「亜美ちゃんらしい滑りが最後まで見られたことがとてもうれしく思っています、私たちの誇りですよ、新潟県の！今度新潟に来る時はまた連絡ください、ぎゅーってハグさせてください」



当時のコーチのメッセージを見ていた中井選手……



【中井亜美選手】

「もう小さい頃からかわいがってもらって練習も時には厳しくしてくれましたし、自分にとってお母さんのような存在」





そして、フリーのあとに見せた“あのポーズ”について聞かれると。



【中井亜美選手】

「ほんのちょっとわずかなミスがあったので、不安な、メダルどうかなと」

Q）心のなかで、これは（メダル）何色だろって、そんな感じ？

「そうです！」「銅は欲しいなって……」



4年後に向けては中井選手らしい言葉で決意を語りました。



【中井亜美選手】

「もっともっと楽しむです」



Q）ただでさえ楽しそうだったのに、もっと？



「はい、この五輪に来るまで平坦な道ではなかったですし、本当に落ち込むシーズンも結構あったので、最後まであきらめないということは自分自身大切にしているので、 それは今でも大切にしている、緊張やプレッシャーも増えてくると思うんですけど、その中でどれだけ自分自身が楽しめるかというのも4年後に向けて本当に楽しみ」



「もっともっと難しい技にも挑戦していきたいと思っているので、その緊張感も楽しんでいただけたらいいなと」

