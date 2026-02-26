「FILA」×『mofusand』が初コラボ！ “テニス”をテーマにしたにゃんこたちのスニーカー登場
イタリア発祥のスポーツライフスタイルブランド「FILA」は、2月20日（金）から、イラストレーターのぢゅのが手がける『mofusand』と初コラボレーションしたスニーカーを、「FILA」取扱店や公式サイトなどで順次発売した。
【写真】どっちか迷う〜！ ホワイト×ネイビーカラーもすてき
■使いやすい2色を用意
今回発売されたのは、「FILA」のブランドアイデンティティである“テニス”をテーマにした特別なにゃんこたちがデザインされた遊び心溢れるスニーカー。
ラインナップには、「FILA」の黄金期を築いた伝説のテニスプレイヤー“ビョルン・ボルグ”が着用していた通称“ボルグジャケット”を身にまとったにゃんこや、テニスボールを被った愛らしいにゃんこのチャームがそれぞれ付いた「FILA COURT PLUMPY 2 × mofusand」全2色が展開された。
いずれも、ヒールタブにラケットを持ったにゃんこたちのイラストがあしらわれているほか、中敷には「FILA」と『mofusand』のロゴもデザイン。「FILA」のテニスにおける伝統的なヘリテージと、『mofusand』のキュートな世界観が融合した、唯一無二の仕上がりとなっている。
