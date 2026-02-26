「花の町」の観光名所が大きな役目を終える

花の町・河津町の代表的な観光施設、「河津バガテル公園」が閉園することが事実上、決まりました。フランス式庭園の本格的なバラ園で知られますが、町長も「赤字が続き、重い決断」を選択しました。

【写真を見る】「赤字が続き重い決断」河津バガテル公園が事実上の閉園へ 赤字継続と民間撤退で苦渋の選択 名称返上し町民の公園へ =静岡・河津町

河津桜発祥の地、河津町。川沿いに並ぶ約850本の河津桜が満開となり、観光の町は今、最大の盛り上がりをみせています。

「花の町」として知られる河津町ですが、もう一つの観光名所が大きな役目を終えることになりました。

＜河津町 大川良樹（おおかわ・よしき）町長＞

「そのまま今の観光バラ園でいきますと、（年間）約8800万円ぐらいの赤字。次の世代にも引き継げませんので、今回は（閉園という）重い決断をさせていただきました」

町を代表する観光施設、河津バガテル公園。フランス式のバラ園として2001年にオープンしました。

開園当初は約24万人が来園しましたが、減少傾向は止まらず、コロナ禍以降は年間2万から3万人台で推移しました。

2023年度から管理を民間に委託していましたが、その業者の撤退も決まり、町側はバラ園としての営業を終えることを決めました。

予算不足で進まなかったバラの植え替え

町内にある「伊豆ばら園」の後藤治也代表です。バガテル公園のバラ栽培にも関わっていて、厳しい運営体制を目の当たりにしてきました。

＜伊豆ばら園 後藤治也代表＞

「バラがだいぶ古くなってきて、早く植え替えたいなとみんな思っていたと思うんですけど、なかなか予算が付けられなくて、新しいバラが植えられなかった。もっとどんどん植え替えれば、もっとお客さんも増えると思ってましたけど、それがかなわなくて残念ですね」

バガテル公園の事実上の閉園は、地元の住民からも落胆の声が上がります。

＜カフェ店員＞

「小さい頃からあるところなので（閉園の）実感はあまりわかないんですけど、悲しいですよね。きれいな、いっぱいバラが咲く場所がなくなるというのが」

＜酒店経営＞

「愛着はものすごくあるんですけど、とりあえず今の現状では、税金の投入もかなり大きいみたいですから、とりあえず閉園という形でしょうがないんじゃないかと」

自治体経営の苦悩と今後の展望

伊豆半島にとって観光は欠かせない産業です。隣町・下田市の松木市長は、厳しい財政状況の中で自治体がどう向き合うか模索しています。

＜下田市 松木正一郎市長＞

「（下田市にも）いろいろと時代の中で造った施設があって、これらが全部、今、小規模自治体の経営が難しいところにとっては、苦しい持ち物になってしまっているので、これをどうするかということについて河津の今後の対応を注視していきたいと思っています」

河津バガテル公園は、フランス・パリのバガテル公園の姉妹園のため、バラ園単独での運営が原則でしたが、大川町長はバガテルの名称を返上し、町民の憩いの公園にする意向です。

＜河津町 大川良樹町長＞

「一旦、バガテルという名前は外す方向でいって、半年間ぐらいかかると思っています。その先には新たな選択肢が出てくると思います。それらも含め、検討していきたいと考えています」

「花の町」として発展してきた河津町ですが、いま大きな分岐点を迎えています。

河津バガテル公園は2026年4月以降、入場無料の町営公園として運営され、バラ園は9月末まで維持・管理されます。

「バガテル公園」の名称は、9月までにはフランスに返上されるということです。