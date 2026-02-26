「間違いありません」トクリュウ情報漏洩の元警察官が初公判で起訴内容認める　アプリで捜査用カメラ設置場所などやりとり　証拠隠滅も依頼

元警視庁警部補の神保大輔被告が、違法スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいした事件の初公判が行われ、被告は起訴内容を認めた。取り調べ担当となった後、独自アプリで関係者と連絡を取り、カメラ設置場所などを提供。担当を外れ後も漏えいを続け、見つかった多額の現金からはグループ関係者の指紋が検出された。情報漏洩に対する報酬の可能性がある。

違法スカウトグループに情報漏洩…警視庁元警察官の初公判

警視庁の警察官だった男が違法スカウトグループ『ナチュラル』のメンバーに捜査情報を漏らした罪に問われている事件。

26日に行われた初公判で情報漏えいをするまでの経緯が明らかになった。

地方公務員法違反の罪に問われているのは警視庁・暴力団対策課の元警部補神保大輔被告43歳。

2023年10月からナチュラルの関係者の『取り調べ担当』となった神保被告。

検察側によるとその後、ナチュラルのトップ・小畑寛昭容疑者と接触するようになったという。

2024年5月までにグループが開発した独自のアプリを神保被告が自身のスマホにインストール。

ナチュラルの関係者とのやりとりがスタートすると、

ー確認後消去願いますー 証拠隠滅を依頼するようなメッセージを送っていた。

さらに捜査用カメラの設置場所や撮影した画像などの捜査情報を漏らしたという。

2025年4月に担当から外れた後も、情報漏えいは続けられた。

また警視庁が予定していた強制捜査の直前にナチュラルの幹部・小畑寛昭容疑者らが姿をくらます事態も発生しているが、神保被告が関与しているかは分かっていない。

2025年12月に警視庁を懲戒免職処分となった神保被告。

26日の初公判で次のように述べ 起訴内容を認めた。

「情報漏えいしたことは認めますし、間違いありません」

神保被告の関係先で発見された多額の現金からは『ナチュラル』の関係者の指紋が検出されていたことから情報漏えいの報酬の可能性もある。

（「イット！」2月26日放送より）