【ワシントン＝阿部真司、ドバイ＝吉形祐司】イランの核開発を巡る米国とイランの高官協議が２６日、スイスのジュネーブで開かれた。

イランは核兵器開発の疑惑などに対処する解決案を提示した。米国は協議の行方次第でイランへの攻撃に踏み切る構えを見せており、提案内容や米側の反応が注目される。

高官協議は今月３回目となる。米国の制裁解除を目指すイランは、議題を核問題に限定すると主張している。外務省報道官は２６日、国営テレビに、米国に提案書を渡したと語った。ウランの濃縮度を抑える案などを提示したとみられる。

一方、米国のイランへの不信感は根強い。ルビオ国務長官は２５日、「イランは一部の核開発計画を再開しようとしている」と記者団に述べ、イランの弾道ミサイルが「米国や地域の米軍基地などを脅かしている」と強調した。米国はイランに対する新たな制裁を発表し、圧力を強めている。

イランのアッバス・アラグチ外相は２５日、インド誌インディア・トゥデーに対し、「公正かつ公平な合意が可能だ」と述べた。米国から攻撃を受ければ、中東各地の米軍基地が報復対象になると警告した。