東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは２６日、スター・ウォーズ最新映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」の公開を記念して、ＴＤＬのアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」で、４月２３日から期間限定で最新作の主役マンダロリアンとグローグーが登場する特別バージョンを実施することを発表した。

賞金稼ぎのマンダロリアンとフォースの力を秘めた特別な子どもであるグローグーから通信を受け、ゲストは予測不能な宇宙旅行を楽しめる。

また５月４日の「スター・ウォーズの日」をお祝いするためにキャストがフォトパネルを持って写真を撮影するサービスが実施される。５月４日（Ｍａｙ Ｆｏｕｒｔｈ）は、スター・ウォーズの名台詞「Ｍａｙ ｔｈｅ Ｆｏｒｃｅ ｂｅ ｗｉｔｈ ｙｏｕ」（フォースと共にあらんことを）にかけてスター・ウォーズの日として、世界中のスター・ウォーズファンがお祝いする日になっている。４月２３日から５月１０日まで、キャストが「ＭＡＹ ＴＨＥ ４ＴＨ ＢＥ ＷＩＴＨ ＹＯＵ」のフォトパネルをもってゲストを迎える。

映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」に登場するキャラクター「グローグー」がデザインされたピンバッジ（各１２００円）や「スター・ウォーズ」のロゴがデザインされたマグカップ（２０００円）などが同日から販売される。ＴＤＬトゥモローランドにある「ソフトランディング」では、宇宙をイメージしたドリンク、ギャラクティック・ブリーズ（７５０円）が４月１日から販売される。

ＪＲ舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館シネマイクスピアリでは、「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」を５月２２日から公開する。期間限定のバナーやＢＧＭなどで盛り上げる。

「スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード６）」その後の銀河が舞台。孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強大なフォースを秘めた“グローグー”の冒険を描き、親子のような絆で結ばれるマンドーとグローグーが“冒険”を繰り広げる。約７年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくる。