子どものお金事情｜お年玉いくらもらった？何に使った？【子育てあれこれアンケート】

子育て真っ最中のこどもオレぺサポーターズに、暮らしのこと、ご自身や家族のことについてアンケート。今回のテーマは、気になる子どものお金事情。今年のお年玉は、子ども1人当たりいくらもらった？ 何に使った？ どうやって管理している？ リアルではなかなか人にききづらいあれこれを調査しました。

【気になる年齢別】今年のお年玉、総額いくらもらった？

【未就学児（2〜5歳）】

未就学児のお子さんのお年玉総額でいちばん多かったのが、「10000〜19999円」で33.9％。次いで、「受け取っていない」が16.5%、「20000〜29999円」が11.3％と続きます。

【小学校低学年（6〜8歳）】

小学校低学年の総額で一番多かったのが、「10000〜19999円」で34.9％。次いで、「30000〜49999円」17.1%、「20000〜29999円」「5000〜9999円」が同率で13.2%。



小学校に上がると、「受け取っていない」の割合がガクッと減って3%台まで下がるのが特徴的です。やはり、お年玉は小学校に上がってから……というケースも多いようですね。

【小学校中学年（9〜10歳）】

小学校中学年のお年玉総額は、順に「10000〜19999円」が29.0％、「20000〜29999円」が26.2％、「30000〜49999円」が16.8％。未就学児や、小学校低学年に比べてボリュームゾーンが高額になっているのがわかります。



【小学校高学年（11〜12歳）】

小学校高学年になると、「20000〜29999円」が32.9％、「30000〜49999円」が30.4％、「10000〜19999円」が19.0％。中学年と同様ボリュームゾーンはより高額に。また、受け取っていないという回答が一定数ありつつも、1000円未満や、1000〜1999円の回答が0であったことも特徴的な結果でした。



全額渡す？ 渡さない？ 気になるみんなのお年玉の管理方法とは……

ふだんのおこづかいに比べて高額になりがちなお年玉。その管理方法も気になりますよね。

気になるアンケート結果は……？

全額親が管理している 43％に次いで、子どもに一部渡し残りは親が管理しているが35％、全額子どもに渡し使い方を考えるが14％と、何らかの形で親が管理にかかわるスタイルが多くみられました。



「ボンボンドロップシール」など今どきの回答も！ みんなのお年玉の使い道は？

ベスト3は、貯金（52.8％）、子どもの欲しいものを購入（41.5％）、まだ使っていない／今後使う（25.3%）という結果に。すでに使ったかたに具体的な使いみちをきいたところ、「絵本」「おもちゃ」「お菓子」といった定番のものから、「ボンボンドロップシール」「ポケカ」「Swich2」など、今どきのものも多く見られました。



こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／2歳〜小学生の子どもがいる人）316人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年1月

※記事内のグラフは端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。