演歌歌手の坂本冬美が、中森明菜の誕生祝いで、ある大物演歌歌手がやらかした仰天エピソードを披露した。

【映像】やらかした大物演歌歌手

坂本は2月23日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。昨年、友人たちと中森明菜の誕生会を開き還暦を祝ったことを明かした。

黒柳に、親友である藤あや子の“おっちょこちょい”ネタを聞かれた坂本は思い出したように「去年、ある方の還暦のお誕生会を一緒にやったんですけど…」と切り出し、「ケーキにろうそくも立てて、じゃあハッピーバースデーを歌おうというときに…映えとかあるんでしょうね。（ケーキの）位置があんまりよくないというんで移動させると」と状況を説明した。

そして「でも、火がついていて危ないので『ちょっと火がついてるね』って言ったら、あや子さんが『じゃ、一旦消しとくね。フッ』って…その方のお誕生日なのに先に吹いちゃったんですよ」と衝撃の告白。

周囲は唖然としていたものの、藤は気に留めていない様子だったと言い「あやちゃん、消しちゃダメじゃないって言ったらガハハ笑っちゃって」と呆れ顔の坂本。「当のご本人はキョトンとされてますし、何も言えずにいらっしゃって…。みんなが『あ！』って言葉が出なかったですね」と臨場感たっぷりに報告すると、黒柳も「やっちゃったね」と大笑い。

続けて坂本が「当のご本人というのが中森明菜さんだったんですけど」と意外な名前を挙げると、「そうなの？びっくりします。明菜ちゃんてそんなにみんなとつきあってるの？」と黒柳も驚いた様子。

「明菜さんのスタイリストの方が、実は私と同じスタイリストで。ご飯をご一緒させていただいたり」と説明すると、黒柳は「お元気ですか？あの方」と興味津々。坂本が「とてもお元気に」と笑顔で答えると、「でも明菜ちゃんが去年還暦ってちょっとね…私すごく若い時しか知らないから」と懐かしそうに笑い、坂本も「拝見してました。青春時代です」と思いを共にした。

（『徹子の部屋』より）