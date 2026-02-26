高市早苗総理が悲願とする2年間限定の「食料品の消費税ゼロ」。この政策によって、私たちの生活はどうなっていくのか。

【映像】「食料品消費税ゼロ」超特急スケジュール（画像まとめ）

ニュース番組『わたしとニュース』では、テレビ朝日の政治部与党キャップ・澤井尚子記者と漫画家の瀧波ユカリ氏が、代表質問でのやり取りや今後の政策スケジュールについて深掘りした。

■「食料品消費税ゼロ」時期明言避ける高市総理

25日に行われた代表質問では、高市総理が掲げる食料品の消費税ゼロについて、野党から追及が相次いだ。

国民民主党の玉木雄一郎代表が「景気が悪くても必ず2年で食料品の消費税を（0パーセントから）8パーセントに戻すのか、それとも減税が2年以上続く可能性があるのか」と問うと、高市総理は「食料品の消費税率ゼロについては2年間に限ったつなぎと位置付け、給付付き税額控除への移行を見据えて検討を進める方針でございます」と答弁した。

さらに玉木代表が「食料品の消費税ゼロは具体的にいつから可能となるのか」と追及したが、高市総理は「超党派で行う国民会議で議論を行い、具体的な実施時期を含めて結論を得て行おうとしている段階であり、現時点で結論を先取りするということはいたしません」と、実施時期の明言を避けた。

また、初の代表質問となるチームみらいの高山聡史幹事長が「総理、国民会議において多様な民意を反映することやプロセスの透明性は重要だとお考えでしょうか」とたずねると、高市総理は「ご指摘については、今後、会議の運営方法を含め、その具体的な在り方について、参加いただく各党の皆様と相談をしてまいります」と述べるにとどめた。

■枠組み未定の「国民会議」…超特急スケジュールに懸念

新設される国民会議に関しては、6月に中間取りまとめを行い、秋の臨時国会で必要な法案を通して来年4月に始めたいというスケジュールが描かれている。これについて、澤井氏は現状を明かした。

「高市氏はかなり超特急のスケジュールを出している。ちゃんとした枠組みもできていない中で、26日夕方には国民会議が開かれるが、結局、参加する野党はチームみらいだけ」実際、国民民主と中道は初会合への参加を見送ると表明。今後の対応については、状況を見てそれぞれ判断する方針だが…スケジュールは待ったなしだ。

「26日から議論を始めて、6月までの間に2つやらないといけない。2年間の食料品消費税ゼロはあくまでつなぎで、給付付き税額控除を1番やりたいとしていて、その制度設計も含めて中間取りまとめを6月末ぐらいまでに、そうすると食料品の消費減税に関しては秋に法案を提出できるかという感じだ」

さらに、国民の期待にも触れ「食料品の消費減税は早くやってほしいという国民の声があると思う。やるのだったら早くということで、最短スケジュールがこれなのだと思う」締めくくった。

（『わたしとニュース』より）